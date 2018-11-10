Erciş doğalgaza kavuştu

Van'ın Erciş ilçesinde 2 yıldır yürütülen doğalgaz çalışmaları kapsamında Adnan Menderes Mahallesi doğalgaza kavuştu.

Adnan Menderes Mahallesine doğalgazın ulaşması nedeniyle çalışmaları yerinde inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Alanda doğalgaz meşalesinin yakılmasıyla birlikte ilçeye de ilk kez doğalgaz ulaşmış oldu.