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10 Mayıs 2018 13:19

Erciş Fen Lisesinden ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi

Van’ın Erciş Fen Lisesi tarafından ‘Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Bilim Fuarı’ sergisi açıldı.

Erciş Fen Lisesinden ‘TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ sergisi

10 Mayıs 2018 13:19


Kışla Mahallesi’ndeki lisede açılan fuara Erciş 108. Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Kurbani Özdaş, Türk Halk Müziği Sanatçısı Ünal Zorer, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ile çok sayıda davetli katıldı. Sergide konuşan Okul Müdürü Miraç Akan, yıl boyunca hazırlanan 48 projede, 83 öğrencinin öğretmenleri ile birlikte emek harcadığını belirtti.


Erciş 108. Alay Komutanı Albay Kamil Tumba ise, çalışmalarından dolayı öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik etti.


Protokol üyeleri, daha sonra Türk Halk Müziği Sanatçısı Ünal Zorer’in gönderdiği 6 bin 500 adet kitaptan oluşan ve okul idaresi tarafından sanatçının adını taşıyan okul kütüphanesini törenle hizmete açtı.


Sanatçı Zorer, öğrencilerin mezuniyet töreninin de bulunduğu günde ayrıca okul bahçesinde düzenlenen konserde sevilen türkülerini seslendirdi.




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