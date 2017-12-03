Erciş Gençlik Belediye Spor: 4 - Yüksekova Belediye Spor: 2

Grupta mücadele veren Van’ın Erciş Gençlik Belediye Spor futbol takımı evinde karşılaştığı Yüksekova Belediye Spor’u 4-2 yendi.

Erciş Şehir Stadı’nda oynanan karşılaşmada ilk yarıda rakibiyle 2-2 beraberlikle soyunma odasına giren Erciş Gençlik Belediye Spor, ikinci yarıya fırtına gibi başladı. İki sakat futbolcusundan yoksun olarak taraftarının karşısına çıkan Erciş Gençlik Belediye Spor karşılaşma sonucunda sahadan 4-2’lik bir sokarla ayrılarak puanını 20’ye çıkarttı.

Karşılaşmayı 108. Alay Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Şahin, Erciş Gençlik Belediye Spor Başkanı Zekeriya İnan, kamu kurum amirleri ile çok ayıda taraftar izledi.