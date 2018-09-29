Erciş Gençlik Belediye Spora moral yemeği

Ercişli İş İnsanı Mehmet Salih Yaşar tarafından tertiplenen moral yemeğine tam kadro katılan futbolcu, idari ve teknik ekibe bir jestte yemek esnasında İş İnsanı Arif Yaşar'dan geldi. Yarınki maç öncesi futbolculara 5 bin TL pirim sözü veren Yaşar, Erciş Gençlik Belediye Spora, Ercişli olan herkesin destek ve katkı sunması gerektiğini belirtti. Erciş temsilcisinin yarın evinde oynayacağı maçı mutlaka kazanması gerektiğini de belirten Yaşar, ‘'Yarınki maç için futbolculara kazansalar da kaybetseler de 5 bin TL prim sözümü yerine getiriyor ve parayı teknik heyete teslim ediyorum'' dedi.

Erciş Gençlik Belediye Sporlu teknik, idari ve futbolcuları ise, İş İnsanı Mehmet Salih Yaşar ile Arif Yaşar'a bu jestlerinden ötürü teşekkür ederek, Bitlis Özgüzeldere Spor maçına büyük bir hırsla çıkacaklarını belirttiler.

Yemek sonrası iş insanı ve davetliler futbolcu, idari ve teknik ekiple birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.