Erciş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü faaliyetleriyle takdir topluyor

Van'ın Erciş Halk Eğitimi Merkezi ile Sürekli Eğitim Merkezinde 48 farklı branşta açılacak olan kursların bir bölümü, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu'nun katılımıyla başladı.

Erciş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen sosyal, kültürel ve mesleki kurslardan oluşan 5 bölüm, Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Sürekli Eğitim Merkezinde hizmete açıldı. Dikiş-nakış, el sanatları, resim ve bağlama kurslarından oluşan sınıfları tek tek gezerek kursiyerlerle bir süre sohbet eden ve kursiyerlerin yaptıkları ürünleri inceleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş'in çeşitli mahallelerinde açılacak olan kurslarda ev hanımlarının eğitim alacağını, ayrıca kurs sonunda da kursiyerlere belge verileceğini belirtti.

Erciş Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne atanan Halis Özdaş ise, müdürlük olarak ilçenin farklı bölgelerinde kursların olduğunu anımsatarak, "Amacımız, insanlarımıza hem eğitim, hem de meslek edindirmektir. Meslek edinmek isteyen bay ve bayan kardeşlerimiz, açtığımız ve açacağız kurslarımıza kayıt yapabilirler. 48 branşta açacağımız kurslarımızın tamamını bir hafta içinde faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Kurslarımızın açılması ile birlikte ilk etapta 120 bayan kursiyerimiz 5 farklı branşta eğitmenler nezaretinde kurs görmektedir. Talep oldukça da farklı branşlarda yeni kurslarımızı açmaya bundan sonra devam edeceğiz" dedi.

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ise, sürekli eğitim merkezinde Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak üniversiteye hazırlanan 200 öğrenciye ücretsiz hizmet verdiklerini söyledi.