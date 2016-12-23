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23 Aralık 2016 13:51

Erciş Halk Müziği Korusu izleyicileri büyüledi

Erciş Halk Müziği Korusu izleyicileri büyüledi

23 Aralık 2016 13:51

Van Yüzücü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Erciş Meslek Yüksekokulu (EMYO) tarafından organize edilen konserde, Erciş Halk Müziği Korosu izleyicilerden tam not aldı.
Şehit Polis Halil Hamuryen Kız İmam Hatip Lisesinin konferans salonunda gerçekleşen konsere ilginin yüksek olması nedeniyle yer bulamayan davetlilerin bir bölümü yerde oturmak zorunda kaldı. Yaklaşık 2,5 saat süren ve Şef Cahit Engin yönetimindeki konserde birlik ve beraberlik türküleri seslendirildi.
Konserde bir konuşma yapan Erciş Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Fikret Yaşar, korunun 2 yıldır bu çalışmayı yaptığını ve bugüne nasip olduğunu söyledi. Ülkenin sıkıntılı bir süreçten geçtiğine de vurgu yapan Prof. Dr. Yaşar, "İnşallah bu sıkıntılar da bitecektir. Biz dedik ki, madem bizi sıkıntıya sokmaya çalışıyorlar, o halde biz de kendi türkülerimizle, kendi öz değerlerimizle, insanlarımızla, canlarımızla bir araya gelelim ve hep birlikte kaynaşıp tek yürek olalım istedik. Türkülerimiz sıradan melodiler değildir. Türkülerimiz bu toprağı, Anadolu’yu bize yurt yapan insanların haykırışıdır. Nübüvvet bize nasip edilmemiş, ama şehitlik mertebesi bu millete nasip edilmiştir. Herkese nasip olacak bir duygu değil şehitlik. Şehitlik; yiğitlik mertebesidir, aslanlar gibi ülkesini, vatanını savunan insanların mertebesidir. Bizim insanımızın mertebesidir. Başta korumuzun Şefi Cahit Engin olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına yürekten çok teşekkür ediyorum” dedi.



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