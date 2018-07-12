Erciş, ikinci halk plajına kavuşuyor

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, sahil yolu 2. etap bölgesinde incelemelerde bulundu. Yaşar, burada yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz yıl başlangıcını yaptığımız ve büyük bölümü tamamlanan sahil yolu 1. etap projemizin ardından, 2. etap çalışmalarımızın da startını vermiş bulunuyoruz. Tekevler Mahallesi sahilinde geçekleştireceğimiz proje kapsamında WC ve duş kabinleri ile birlikte halk plajı, 1 adet iskele ve çevre düzenlemeleri kısa süre içinde yapılacak. Ayrıca, alanda su sporlarının yapılabileceği aktivitelere de yer verilecektir. Hatırlanacağı üzere 1. halk plajımızı Çelebibağı Mahallesi sahillerinde kadın ve aile plajı olarak geçen yıl hizmete açmıştık, 2. halk plajımız da şimdiden halkımıza hayırlı olsun’’ dedi.