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29 Haziran 2017 09:33

Erciş İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne Harun Yaşar Atandı

Van’ın Erciş İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne asaleten atanan Harun Yaşar, gençler için ellerinden gelen tüm imkanları seferber etmeye hazır olduklarını söyledi.

Erciş İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne Harun Yaşar Atandı

29 Haziran 2017 09:33


Daha önce Sosyal Sigortalar Kurumu (SGK) Erciş İlçe Müdürlüğünde görev yapan Harun Yaşar, görev bilinci içinde ilçeye hizmet edeceğini söyledi. İnsan hayatının önemli bir dönemi olan gençlik çağının biyolojik, psikolojik, sosyolojik yönüyle insanın bedensel, ruhsal, sosyal, ve ahlaki gelişmesi yanında kişiliğinin oluşmasında hassas bir dönemini kapsadığını belirten Yaşar, “Gençlik dönemi bir yanda bunalımlar, çatışmalar, yenilgiler, tezatlar ve kararsızlıklarla gencin gerek kendisiyle gerekse çevresiyle çatışma döneminde iken diğer yandan da tatlı hayallerin, tutkuların ve ideallerinin filizlendiği, kendisini ispat ve kimliğini bulma çabalarının yoğunlaştığı bir dönemdir.


İşte bu çalkantıların şiddetini arttırarak devam ettiği bu dönemde gençlerimize gerekli hassasiyeti göstererek Gençlik Hizmetleri ve Spor Erciş İlçe Müdürlüğü olarak gençlerimizi sportif aktivitelere yönlendirerek, ilgi alanlarına göre branş alanları oluşturmak ve gençlerimizi topluma kazandırmak için elimizden gelen tüm imkan ve gayretleri sarf edeceğiz. Gençliğimizin en büyük sorunlarına baktığımızda ise iş, eğitim, ahlaki değerler ve uyuşturucu kapsamında yer aldığı anlaşılmaktadır. Bizim kurum olarak birinci önceliğimiz, gençlerimizi uyuşturucu ve ahlaki çöküntüden kurtarıp, İslami ve ahlaki değerlere sahip, sportif ve topluma yararlı bireyler olarak yetiştirmektir. Diğer taraftan gençlerimize çeşitli geziler, toplantılar, seminerler, sportif faaliyetler, turnuvalar düzenleyerek gençler arasındaki bağları kuvvetlendirip, toplumumuza ve ülkemize faydalı bireyler olmalarını sağlayacağız. Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak ‘Her yaşta spor’ sloganı ile yola çıkarak tüm kesimleri tesislerimizde spor yapmaya davet ediyorum. Bizler gençler için elimizden gelen tüm imkanları seferber etmeye hazırız” dedi.




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