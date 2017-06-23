Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden geleneksel iftar yemeği

Erciş Deprem Şehitleri Öğretmenevinde verilen iftar yemeğine Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin yaşar, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Murat Yalbır, Van İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murad Hoş, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, milli eğitim şube müdürleri, kurum amirleri, oda başkanları, ilçe milli eğitim personeli ile okul idarecileri katıldı. Burada bir konuşma yapan İlçe Milli Eğitim Müdür Erol Şimşek, geleneksel hale getirdikleri iftar yemeğine katılımlarından ötürü davetlilere teşekkür ederek, “Bu programları yaparken amacımız, bir gelenek hale gelen dostluklarımızın artırılması, pekiştirilmesidir. Bizleri kırmayıp davetimize icabet etmenizden ötürü herkese teşekkür ediyorum. Bugün ayrıca Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü camiasına yıllarca hizmet veren iki arkadaşımıza da emekliliklerinden ötürü veda edeceğiz. Cevdet Akbulut isimli personelimiz 23 yıl kurumumuzda çalıştı, İhsan İşler şefimiz de 30 yıl hizmet edip emekliliğe karar verdi. Ben her iki arkadaşımıza da hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyorum” dedi.

Emekliğe ayrılan çalışanların plaket ve hediyelerini Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ile 108 Topçu Alay Komutanı Albay Murat Yalbır verirken, burada bir konuşma yapan Kaymakam Yaşar, “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin idare sitemine, eğitimine verdikleri emekten dolayı her iki arkadaşımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu saatten sonra arkadaşlarımız torunlarının hizmetine girmişlerdir. Ayrıca, yaklaşmakta olan Ramazan Bayramlarını da şimdiden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.