Diğer
Kategoriler
27 Haziran 2018 18:30

Erciş Kara Yusuf Paşa Cami tadilata alındı

Van’ın Erciş ilçesinin merkez camisi konumda bulunan ve 3 yıl önce ibadete açılan Kara Yusuf Paşa Cami, Erciş Camilerini Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından tadilata alındı.

Erciş Kara Yusuf Paşa Cami tadilata alındı

27 Haziran 2018 18:30


Cami içindeki kalorifer siteminin yeteri derecede ısıtmadığını belirten Dernek Başkanı Faruk Bayram, cemaatin şikayet ve talepleri doğrultusunda çalışmalara başladıklarını söyledi. Cami içindeki kalorifer peteklerinin bazılarına hiç bağlantı yapılmadığını da belirten Bayram, "Dernek bünyesinde bulunan merkez cami konumundaki Kara Yusuf Paşa Camisi maalesef teslim sırasında birçok eksikle üzerimize bırakılmıştır. Kaloriferler ısıtmıyor. Kışın camiye ibaret için gelen insanlar üşüyor. Biz de aldığımız karar çerçevesinde cami içinde birçok değişikliği yapmaya karar verdik. Kalorifer sisteminin tamamını yeniliyoruz. Halıları tamamen yeniliyoruz. Zeminin tamamını pres kaplama yapıyoruz. Cami içinde bulunan avize alanı yeteri kadar aydınlatmıyor, avizeyi yeniliyoruz. Camide birçok değişiklik söz konusudur. Bunların derneğimize maliyeti 600 bin TL civarındadır. Camiyi dernek olarak zaten bizler teslim almamışız. Hayırsever vatandaşlarımızı da derneğimize yardım etmeye davet ediyoruz. Bu çalışmaları zaten ilçe müftülüğümüzün denetim ve gözetiminde gerçekleştirmekteyiz. Yüklenici firma bu sıkıntılarla bizleri baş başa bırakıp tabiri caiz ise göz boyayarak 3 yıl önce ortadan kayboldu’’ dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    30°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç