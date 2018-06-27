Erciş Kara Yusuf Paşa Cami tadilata alındı

Cami içindeki kalorifer siteminin yeteri derecede ısıtmadığını belirten Dernek Başkanı Faruk Bayram, cemaatin şikayet ve talepleri doğrultusunda çalışmalara başladıklarını söyledi. Cami içindeki kalorifer peteklerinin bazılarına hiç bağlantı yapılmadığını da belirten Bayram, "Dernek bünyesinde bulunan merkez cami konumundaki Kara Yusuf Paşa Camisi maalesef teslim sırasında birçok eksikle üzerimize bırakılmıştır. Kaloriferler ısıtmıyor. Kışın camiye ibaret için gelen insanlar üşüyor. Biz de aldığımız karar çerçevesinde cami içinde birçok değişikliği yapmaya karar verdik. Kalorifer sisteminin tamamını yeniliyoruz. Halıları tamamen yeniliyoruz. Zeminin tamamını pres kaplama yapıyoruz. Cami içinde bulunan avize alanı yeteri kadar aydınlatmıyor, avizeyi yeniliyoruz. Camide birçok değişiklik söz konusudur. Bunların derneğimize maliyeti 600 bin TL civarındadır. Camiyi dernek olarak zaten bizler teslim almamışız. Hayırsever vatandaşlarımızı da derneğimize yardım etmeye davet ediyoruz. Bu çalışmaları zaten ilçe müftülüğümüzün denetim ve gözetiminde gerçekleştirmekteyiz. Yüklenici firma bu sıkıntılarla bizleri baş başa bırakıp tabiri caiz ise göz boyayarak 3 yıl önce ortadan kayboldu’’ dedi.