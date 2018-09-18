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Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu görevine başladı

Van’ın Erciş ilçe Kaymakamlığına Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile atanan Nuri Mehmetbeyoğlu yeni görevine başladı.

Van'ın Erciş ilçe Kaymakamlığına Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile atanan Nuri Mehmetbeyoğlu yeni görevine başladı.


1979 İstanbul doğumlu olan Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Kırklareli ilinde kaymakam adaylığını tamamladıktan sonra Ordu'nun Aybastı ilçesi ile Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde kaymakam vekilliği yaptı. 2010 yılında Düzce'nin Yığılca ilçesi, 2012 yılında Malatya'nın Pütürge ilçesinde kaymakam olarak görev yapan Mehmetbeyoğlu, 2014 yılında Van Vali Yardımcılığına atandı. Burada bir süre görev yaptıktan sonra İstanbul Valiliği Yabancılar ve Göç İdaresi Başkanlığı görevine atandı.


2017 yılında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevinin ardından 1 Eylül 2018 tarihli Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Kaymakam olarak Erciş'e atandı. Yeni görevine başlayan Mehmetbeyoğlu'nun evli ve iki çocuk babası olduğu bildirildi.

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