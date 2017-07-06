Erciş sahil yolu sıcak asfalta buluştu

Asfaltlama çalışmalarını yerinde denetleyen Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, alanda asfalt finişeri kullanıp, sahildeki vatandaşlarla sohbet etti. Yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Yaşar, söz verdikleri projelerinin ara verilmeden devam ettiğini belirterek, "Söz verdiğimiz gibi Erciş şu anda adeta şantiyeye dönmüş durumda. Projeler tamamlandığında, Erciş her yönü ile modern bir kent kimliğine kavuşacaktır. Asfaltlama çalışmalarının sürdüğü sahil yolu dışında Van Yolu ve Kışla Caddesi, ana arterler ile Çelebibağı Mahallesi’nde çalışmalara ara verilmeden devam etmektedir. Ayrıca, kadınlar plajı yapım işi, kentin çeşitli noktalarında altyapı, kaldırım, refüj, park yapım işleri ve asfalt döküm çalışmaları da tüm hızıyla sürmektedir. Ben sabırlarından ötürü ilçe halkına bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Erciş’i hep birlikte doğunun parlayan yıldızı yapacağız’’ dedi.