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15 Nisan 2017 17:19

Erciş sahil yolu vitrin projesi hayata geçiyor

Van’ın Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin, ilçede yeni projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini söyledi.

Erciş sahil yolu vitrin projesi hayata geçiyor

15 Nisan 2017 17:19


Mehmet Şirin Yaşar yaptığı açıklamada, doğunun incisi Yeşil Erciş’i, Van Gölü’nün mavisiyle süsleyerek bölgede ciddi bir çekim merkezi haline getireceklerini söyledi. Sahil yolu vitrin projesinde teknik, tasarım ve proje aşamasında sona gelindiğini de ifade eden Yaşar, "Çok kısa sürede inşallah temel atma aşamasına geçeceğiz. Her şeyin en güzeline layık olan yeşil, mavi, güzel Erciş’imizin güzel insanına şimdiden projelerimiz hayırlı uğurlu olsun. Erciş sahil yolu vitrin projemiz içinde 5 kilometrelik sahil bandı, ağaçlandırma, piknik alanları, bisiklet ve yaya yolları, erkek ve kadın plajı, çocuk parkları, deniz feneri, gemi barınağı, iskelesi ile sosyal donatıları olacak" dedi.




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