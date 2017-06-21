Erciş Sahilkent Semt Pazarı Törenle Hizmete Açıldı

Erciş Meslek Yüksek Okulu yanındaki belediye ait arsa üzerinde yapımı tamamlanan semt pazarın 96 stant kapasiteli olduğunu belirten Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, bin 980 metre kare kapalı alan üzerine inşa edilen pazar içresinde 300 metre kare alanın ise çocuk oyun alanı olduğunu ifade etti. Göreve gelir gelmez Erciş’in sorunlarına uzak olmadığını bilip, ilçenin ihtiyaçlarını tespit noktasında çalışmalara başladıklarını anlatan Yaşar, nisan ayının başlarında temelini attıkları tesisin bugün açılışını yaptıklarını söyledi. İki yıldır üzülerek görüp, müşahede ettiği Erciş’te, deprem sonrası hükümetin olağanüstü bir çabayla bitirdiği ve şu anda da içinde bulundukları TOKİ konutlarının dışında atılan her temelin bir şekilde Erciş için hayal kırıklığına dönüştüğunu de ifade eden Yaşar, “Hastanemiz, kentsel dönüşümümüz ve bir çok proje gibi bugün bu semt pazarımızın işte bu açıdan bir anlamı olsun istiyoruz. İki aylık bir süre zarfında burada basın mensupları ve vatandaşlarımızla birlikte burada temelini attık. Yağmurlu ve karlı bir süreçten sonra iki aylık kısa bir süre içerisinde çok şükür açılışını yapma noktasına geldik. Allah kısmet ederse bundan sonra Erciş’te her iş böyle olacaktır" dedi.

Bundan bir iki hafta önce bir sokağa tabela koyduklarını ifade eden Yaşar, "Dedik ki, pek kısa bir süre sonra bu sokağımızda asfalt çalışmamız başlayacaktır. O eski günlerin havasıyla bu ilçenin hiçbir durumda iyiliğini istemeyen bir takım çevreler, bir takım yayın organları bunu alay konusu yaptılar. Tabelamızı göstererek işte bu işin çok uzun bir süre sonra yapılacak bir vaat olduğunu dile getirdiler. Ama Allah’a çok şükür ertesi gün değerli basın mensuplarımızı da alarak gidip orayı asfaltladık. O birinci işaret, bu tesis ikinci işaret. Bundan sonra Erciş’te hiçbir iş yarım kalmayacak. Bunu ben kendi adıma söylemiyorum. Bunu beni buraya atayan bir irade adına söylüyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımız ve hükümetimiz adına söylüyorum. Bundan sonra Erciş’te hiçbir yatırım yarım kalmayacak ve şu anda yapımı süren bütün yatırımlarımızı en kısa zamanda hizmete sunacağız. Bu semt pazarımız bu bölge için değerli bir yatırımdır. Hep bu arka sokakta bir pazar kuruluyordu. Hiçbir sıhhi şartları olmayan, pazar kurulduğu gün burada yaşayan insanlara ızdıraba çeviren bir durumdaydı. İnsanlar evlerine gitmek için sahilden gitmek durumunda kalıyorlardı. Biz buna duyarsız kalmadık. Bugün burada açılışını yaptığımız bu tesis insşallah Erciş’imizde ticareti canlandırma adına pazar kültürünün yerleşmesi için de vesile olacaktır. Çok kısa bir süre sonra da proje aşamaları ve kaynak teminini yaptığımız Yukarı TOKİ Adnan Menderes Mahallesine de bu pazarın aynısının temelini atacağız. Allah’ın izniyle iki ay içinde onun da açılışını yapmanın nasip olacağını ümit ediyorum. Mevsim koşulları elverişli hale gelir gelmez Erciş’i şantiyeye çevireceğiz demiştik. Vicdanlı olan birazcık aklı olan biraz sağduyulu olan bütün hemşerilerimiz görüyordur ki, bugün Erciş hakikaten şantiyeye dönmüş durumda. Biz vatandaşlarımızdan sabır istiyoruz ama yıllara sair bir sabır istemiyoruz dedik. Kısa süreli bir sabır. Son bir nefes istiyoruz sizlerden. Bugün görmüş olduğunuz inşaatlar Allah kısmet ederse sonbahar itibariyle meyvelerini alacağımız biter büyük yatırıma dönüşecektir. İşte Vanyolu caddemizde üç vardiyayla çalışıyoruz. Dün gece ben saat 2 de çalışma arkadaşlarımla beraber oradaydım. İnşallah kısmet olursa Ramazan bayramından önce en azından yolun bir şeridini asfaltlayıp, vatandaşımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Ondan sonra da devamı gelecektir.

İşte sahil yolu projemiz. Adı vitrin projemiz, ama kendi de Erciş için bir vitrin olacaktır. İskele kafeleriyle Erciş’i bir çekim merkezi haline çevirecektir. Erciş’imizin rengi de çehresi de değişecektir. Birçok yatırımımız var takip ediyorsunuz sürekli de paylaşıyoruz. Bir hafta on gün önce yukarı TOKİ’de bir temel attık. Park ve bahçeler kampüsü dedik. Ama esasında orası Yukarı TOKİ semtine de bir mesire alanı olacak. Kadınlar plajımız bütün projesi bitti çok kısa bir sürede temelini atacağız. Yine burada Atakan Çelik Kültür Merkezimiz var. Kültürüyle bu kadar nam salmış bir Erciş’in kültür merkezi olmaması düşünülemezdi ve Atakan Çelik Kültür Merkezinin de temelini atıyoruz. İhalesi yapıldı, müteahhidi belli oldu Allah kısmet ederse yer tespitinden sonra da orada hep beraber buluşacağız ve oranın temelini atacağız inşallah. Saymaya gerek yok birçok projemiz var. Erciş’imizin inşallah çehresini değiştirme gayretindeyiz ve bunu başaracağız.Biz burada hepinizin malumu devletimizin bu mahalli idare birimlerine el koymasıyla beraber bir devlet temsilcisi olarak burada bu görevi yürütüyorum" şeklinde konuştu.

Bu görevi hakkıyla yerine getirmeye çalıştıklarının altını çizen Yaşar, "Bu görevi yerine getirirken iki gayemiz vardı. Birincisi Erciş’in kronik hale gelmiş bu sorunlarını çözmek ve Erciş’i yeniden bölgenin cazibe merkezi haline getirmek, yeniden yeşil Erciş dendiği zaman insanların yüreğini hoplatacak bir cazibe merkezi haline getirmek.

İkinci gayemiz de, bu işi yaparken bizden sonra yeniden demokratik usullerle iş başına gelecek yeni yönetimimize yüksek bir çıta verebilmek. Artık Erciş halkı için yükseğe koyduğumuz o çıtayı Erciş halkı takipçisi olsun istiyoruz. Onun altındaki bir hizmete razı olmasın istiyoruz. Ben bu çalışmalarımızda bizden desteğini esirgemeyen basın mensuplarımıza, bizi sabırla takip eden, sadece teşekkür ederek dua etmek için makamımıza gelen çok saygıdeğer Erciş halkına çok teşekkür ediyorum. Çalışma arkadaşlarım, belediye başkan yardımcılarım, belediye birim amirlerimiz en altından en üst seviyesine kadar bütün belediye personellerimize teşekkür ediyorum. Kendisine ekstra iş çıkaran bütün kaymakamlık amirlerime teşekkür ediyorum. Erciş’in güzel yürekli insanına güzel bir Erciş yakışır. Biz bu güzel Erciş’i inşa etmek için geceli gündüzlü elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda desteğinizin devamını talep ediyoruz. Burada yapacağımız açılışın da Erciş için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Biz buraya her gün pazar kurmayacağız. Haftanın belirli günleri de boş kalacak. O günlerde de çocuklar gelsin burayı değerlendirsin diye basketbol potaları koyduk. Onun dışında büyük iftar yemekleri büyük yemek organizasyonları, düğünler, nişanlar, sünnetler ve benzeri etkinliklerde de inşallah burayı kullandıracağız. Sadece semt pazarı değil çok amaçlı bir yer olacak’’ şeklinde sözlerini tamamladı.

Konuşmanın ardından protokol üyeleri ve davetliler ile birlikte pazar içinde iftarını açan Yaşar’a semt sakinleri de teşekkürlerini ilettiler.