Erciş şairler ve yazarlar derneği basına tanıtıldı

Tekevler Mahallesinde bir salonda gerçekleşen toplantıda derneğin başkan ve yönetim kurulu üyeleri basınla tanıştırıldı. Derneği faaliyetleri hakkında bilgi veren ER-YAŞAD Başkanı Gökmen Sakin amaçlarının ilçenin tarih, kültür, gelenek göreneklerinin yanı sıra şair ve yazarlarını, ilçeye katkı sunan değerlerini bir araya getirerek yeni nesillere aktarmak olduğunu belirterek, “Bugün Erciş’imizde bir oluşum meydana getirdik. Bunu şimdiye kadar bir eksiklik olarak görüyorduk. Her zaman şu söylüyorum. Ben ve sen değil, biz olduğumuz zaman işleri başaracağımıza inanıyorum. Bu nedenle bugün memleketimizin sadece yazarı, şairi değil, eğitimde sporda da değişik renkli simaları ilçemizin değerlerini de derneğimizin çatısı altında toplamak. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde birbirimizi severek önemli bir ilçe olduğunu, kültürüyle, tarihiyle, sporuyla ülkemizin her iline bu değerleri bulunduğunu, sizlerle beraber kamuoyuna taşımayı düşünüyoruz. İnşallah çok güzel ve başarılı işlere imza atacağımızı düşünüyorum. Bu ülke bizim. Yazdığım şiirimde de birlik ve beraberlik mesajını vermek istiyorum ve diyorum ki, “Alevisi, Türk’ü, Kürt’ü, Çerkez’i, vatan bizim, millet bizim, soy bizim. Sarmak lazım bugünlerde herkesi, bayrak bizim, yıldız bizim, ay bizim.” Erciş’te bizim. Hepimiz elimizi taşın altına sokmalıyız. Bu memleketin değerleri için hepimiz candan yürekten çalışmalıyız. Toplantımıza onur konuğumuz olarak katılan Antalya Ercişliler Dernek Başkanı Ogün Turan bey de katılımından ötürü teşekkürlerimi ediyorum” dedi.

ER-YAŞAD Derneği Başkan Yardımcısı Tarkan Elbir ise, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajları vererek, “Derneğimiz, Erciş’imize layık olan ve eksikliği bulunan bir alanda o eksikliği tamamladı. Erciş’te gerçekten kültür ve sanatı organize edebilecek farklı dernekler mevcut. Ancak, yazar ve şairlerimiz, bu alandaki yerini alamamıştı. Erciş’imizin en büyük eksikliği, her şeyi çok iyi bilen, her şeyi yapabilen, kendini çok iyi yetiştiren insanların bir arada olamamasıdır. İnşallah diğer konularda da Ercişli yazar ve şairlerin birleştiği gibi yine tüm halkımız, tüm kesimler bir arada birleşir. Erciş’in gelişmesi, ülkemizin gelişip kalkınması için güzel bir şeylere imza atarlar. Basınımızın güzide mensuplarının yapmış oldukları çalışmalara da biz buradan desteklerimizi vererek Erciş adına yapılan bütün çalışmaların bir arada kenetlenerek yapılmasının ilçemizin menfaatine olacağına inancımız tamdır. Tabi bu sadece bir şair ve yazarlar derneğiyle de değil, amaç gönüllerin bir olabilmesi. Sürekli geleceğimiz için, çocuklarımız için, insanımız için yapılabilecek tüm etkinliklerde de bir arada olabilmektir. Ercişli Emrah geleneğinden gelen Ercişliler de her kesimde bir köy kültürü, bir türkü kültürü olduğu için Ercişlilerin çoğuna şair, yazar gözüyle bakıyoruz. Sistematik ya da bilimsel olarak olmasa da yine içlerinden gelen o köy türküleri ve şiirlerini söylemişlerdir. Biz bu yüzden sürekli Ercişlilerin kültür, sanat ve spor için bir arada olmalarını temenni ederek bu niyetlerle bu dernek girişiminde bulunduk” şeklinde konuştu.