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21 Haziran 2017 14:47

Erciş şantiye alanına döndü

Van’ın Erciş ilçesindeki ana caddelerde altyapı, kaldırım, refüj, kanalizasyon, içme suyu ve asfalt yenileme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Erciş şantiye alanına döndü

21 Haziran 2017 14:47


Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Vanyolu Caddesinde yoğun bir şekilde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Görevlilerden bilgi alan Yaşar, Erciş’i hep birlikte layık olduğu yere getireceklerini söyledi. Daha önceki demeçlerinde haziran ayı itibarıyla Erciş’in adeta bir şantiye alanına döneceğini anımsatan Yaşar, “Bizler sözümüzü tutarak Erciş’i adeta bir şantiye alanına çevirdik. Şehrin her kesiminde çalışmalarımız üç verdiye halinde devam ediyor. Sahilyolu vitrin projesi, yeni park alanları, kaldırım yenileme çalışmaları, sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Ben sabırlarından ötürü ilçe halkına teşekkür ediyorum. Hep birlikte el ele, gönül gönüle, Erciş’i layık olduğu yere getireceğiz’’ dedi.


Vatandaşlar ise, yapılan çalışmaları takdirle karşıladıklarını belirterek, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ile ekibine teşekkür ettiler.




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