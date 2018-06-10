Erciş şehidini ebediyete uğurladı

Lice ilçesinde görevli Uzman Çavuş Uğur Sağlam, 24 Mayıs 2018 tarihinde PKK’lı teröristlerle girdiği çatışmada yaralanmış, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (GATA) tüm müdahalelere rağmen rağmen kurtarılamayarak şehit düşmüştü. Şehit Sağlam için Erciş Kaymakamlığı önünde askeri tören düzenlendi. Törene Van Valisi Murat Zorluoğlu, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Van İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, AK Parti ve MHP Van milletvekili adayları, askeri erkan, şehidin ailesi, nişanlısı, yakınları ile binlerce vatandaş katıldı. Şehidin ailesi vatan için canlarını vermeye hazır olduklarını belirterek, ‘vatan sağ olsun bayrak var olsun’ sözleriyle düşman çatlattılar.

Cenaze namazının Erciş Müftüsü Mehmet Fidail Uyanık tarafından kıldırılmasının ardından şehit için helallik istendi. Şehidin naaşı daha sonra tekbir ve dualar eşliğinde ambulansa konularak Salihiye Mahallesi’nde bulunan Halim Hoca Kabristanlığı’ndaki aile mezarlığında defnedildi.