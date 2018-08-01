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01 Ağustos 2018 10:39

Erciş semalarında yamaç paraşütü keyfi

Antalya Yamaç Paraşüt Kulübü Sporcusu Mehmet Sadık Göller, Van’ın Erciş ilçesinde yamaç paraşütü yelken sporunu yaptı.

Erciş semalarında yamaç paraşütü keyfi

01 Ağustos 2018 10:39


Antalya Yamaç Paraşüt Kulübü Sporcusu Mehmet Sadık Göller, tatil için geldiği Erciş’te yamaç paraşütü yelken sporunu yaptı. Çelebibağı Mahallesindeki 600 metre yüksekliğindeki ‘Madavank’ isimli tepeye çıkan genç sporcu, Van Gölü’nden güney istikametine doğru esen rüzgarın yaptıkları spor için ideal olduğunu belirterek, "Bulunduğumuz tepe yaptığımız yelken sporu için gerçekten çok güzel bir alan. Her şeyden önce buraya aracınız ile 5 dakika gibi kısa bir sürede çıkabiliyorsunuz. Tepede Van Gölü’nden güney istikametine doğru esen rüzgar yamaç sporu için istenilen düzeyde. Tepe üzerinde bulunan alan ise düz olması nedeniyle abartısız 500 yelkenin bir anda havalanacağı alan konumundadır. Yamaç koridorunda tekrar aynı alana inme şansına sahipsiniz. En büyük amacım ise özellikle memleketim Erciş’te bu sporun gelişimini sağlayarak, iç ve dış turizme kazandırmanın yanı sıra, gençlerimize bu sporu sevdirmektir. Yetkililerin vereceği destek ile birlikte Erciş özellikle yamaç paraşütü ve yelken sporu için çekim merkezi konumuna kısa süre içinde gelebilir. Özellikle Antalya, Alanya, Fethiye gibi yerlerde yapılan bu spor, Doğu Anadolu Bölgesinin bu şirin ilçesinde de en mükemmel bir şekilde gerçekleştirilebilir" dedi.


Sporcu Mehmet Sadık Göller daha sonra yamaç paraşütünü açarak Erciş semalarında defalarca tur atarak yaptığı sporun tadını çıkarttı.




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