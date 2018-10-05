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Erciş yeni bir parka daha kavuşuyor

Van’ın Erciş Belediyesince ilçeye yeni bir park daha kazandırılıyor.

Van'ın Erciş Belediyesince ilçeye yeni bir park daha kazandırılıyor.


"Yeşil Bir Erciş, Yaşanabilir Bir Kent" sloganıyla yola çıkan Erciş Belediyesi, ilçeye yeni bir park daha kazandırıyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Sahilkent Mahallesi'ndeki boş ve kayalık alanda yapımına başlanan park, bitme aşamasına geldi. Park alanında çimlendirme ve ağaçlandırma işlemlerinin devam ettiğini belirten belediye yetkilileri, yapılan çalışmalarla birlikte insanların dinlenip eğlenebileceği alanlar oluşturmanın amaçlandığı belirttiler.

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