Erciş'e modern mezbahane

Van Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Daire Başkanlığı tarafından ilçelere yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Erciş ilçesinde modern bir mezbahane kuruluyor. Çalışma ile ilgili Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ile Gevaş Tarım Kooperatif Müdürü Mehtap Aydınoğlu arasında protokol sözleşmesi imzalandı. Günlük 50 büyükbaş, 150 küçükbaş olmak üzere 200 hayvan kesim kapasitesine sahip olan modern mezbahane, monoray sistem, son teknolojik alet ve ekipmanlarla donatılacak. Erciş ilçesindeki mevcut mezbahanenin ihtiyaca cevap vermediğini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak olan modern mezbahaneyi yılsonuna kadar tamamlayıp hizmete açmayı hedeflediklerini söyledi. Avrupa standartlarında hizmet verecek olan mezbahanenin hayırlı olmasını dileyen Tamer, “Bugün Erciş ilçemizde yapacağımız modern mezbahanenin protokolünü imzaladık. İnşallah önümüzdeki günlerde çalışmalarımızı başlatacağız. Yılsonuna kadar burayı da tamamlayarak halkımızın hizmetine açmayı planlıyoruz. ‘Gıda Hijyeni ve Hayvansal Gıdalar için Özel Hijyen Kuralları' yönetmeliklerine uygun olarak yapacağımız mezbahanenin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.