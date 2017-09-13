Erciş’in büyük projesine milyonluk destek

Erciş’te bir dizi açılış ve temel atma törenine katılan Vali Murat Zorluoğlu, Erciş Belediyesi tarafından 5 kilometrelik alanda yapılan piknik alanları, bisiklet ve yaya yolları, erkek ve kadın plajları, deniz feneri ve gemi barınağı gibi sosyal donatıların yer aldığı ‘Sahil Yolu’ vitrin projesini yerinde inceldi.

Vali Zorluoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak sahil yolunun ışıklandırmasına 1 milyon TL’lik bir destek sağlayacaklarını söyledi. Sahil Yolu projesinin Erciş’in güzelliğine değer katacağını kaydeden Vali Zorluoğlu, “Özellikle yaz aylarında burası çok güzel bir imkan sağlıyor. Burada hem bisiklet yolu, hem yürüyüş yolu hem de kaldırımlar yenilenmiş. Kaymakam Bey, burasının bir eksiği olduğunu söyledi. O da aydınlatmaymış, bununla ilgili çalışmamızı yaptık. Yaklaşık 1 milyon TL’lik gibi bir rakamı Büyükşehir Belediyesi olarak inşallah buraya tahsis ediyoruz ve burasının çok güzel bir görünüme kavuşmasını sağlayacak aydınlatma işini de biz taahhüt ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Vali Murat Zorluoğlu’nun sahil yolu incelemesine Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Salih Allahverdi, VASKİ Genel Müdürü Ali Tekataş ve kamuya hizmet götüren diğer kurumların temsilcileri de eşlik etti.