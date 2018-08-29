Erciş’in Çılgın Projesi Hayata Geçiriliyor

Ercişli iş adamı Zafer İzgi tarafından sahil yolunda yapılacak olan eğlence merkezinin 3 yıl içinde tamamlanması planlanırken, çılgın proje ile birlikte Erciş, bölgenin cazibe ve eğlence merkezi haline dönüşecek. Eğlence merkezinin tanıtım videosu Erciş Belediyesi Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirildi. Belediyenin kasasından tek bir kuruşun bile çıkmayacağı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılacak proje hakkında bilgi veren İşadamı Zafer İzgi, memleket sevdalısı bir işadamı olarak Erciş’e her gelişinde Erciş Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar’ın yeni yatırım ve hizmetleri ile karşılaştığını belirterek, "Yeniden şekillenen ve gelişen Erciş’te elimi taşın altına koyuyor ve büyük bir yatırımı ilçeme kazandırmak için büyük gayret sarf ediyorum. 60 bin metrekare alan üzerine yapacağımız ve 3 yıl içinde aşama, aşama tamamlanacak projemiz ile birlikte yaklaşık 300 kişi istihdam edilecektir. Kapalı yüzme havuzu, hamam, sauna, sinema, paintbol, lunapark, kafeteryalar, bowling salonu, go kart araçları gibi 17 farklı işletmenin yer alacağı dev proje ile birlikte inanıyorum ki, Erciş kısa süre içinde bölgenin eğlence ve cazibe merkezi haline dönüşecektir’’ dedi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar ise, 2 yıl boyunca ilçenin kaderini değiştiren projelerin ardından yepyeni bir projenin daha ilk adımlarını attıklarını söyledi. Toplam 20 milyon TL değerinde bulunan ve yaklaşık 300 kişiye iş imkanı sunacak olan Erciş Eğlence Merkezinin Yap-İşlet-Devret yöntemiyle yapıldığını, 25 yılın sonunda belediyeye devredileceğini ve devletin kasasından tek kuruş çıkmadan Erciş’e kazandıracak projenin sahil yoluna da ayrı bir renk ve görünüm kazandıracağını ifade eden Yaşar, "İlk göreve başladığımızda harap bir şehir olan Erciş’te hayal edemeyeceğimiz projeleri tamamladık ve yapmaya da devam ediyoruz. Devraldığımızda çukurlardan geçilmeyen Vanyolu Caddemizde başlattığımız vitrin projesi ile bu caddemizi ilçemizin göz bebeği yaptık. Yine devraldığımızda Erciş’e yakışmayacak şekilde kötü bir durumda olan Sahil yolumuzu, sadece Erciş’te değil bölgede adından söz ettirecek şekilde güzelleştirdik, baştan aşağı yeniledik. Şu an tanıtımını yaptığımız ve adını Erciş sahilinin dev projesi koyduğumuz Erciş Eğlence Merkezi projemiz de sadece Erciş’te değil, çevre il ve ilçeleri de kıskandıracak şekilde ses getirecek bir projemiz olacaktır. Ben bu projemizi yüklenen değerli işadamımız ve hemşerimiz Zafer İzgi Bey’e çok teşekkür ediyorum. Projemizin ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Tanıtım toplantısına Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Başkan Yardımcıları Cuma Şahin, Mehmet Marufoğlu, Necdet Kahraman, işadamı Zafer İzgi ile basın mensupları katıldı.