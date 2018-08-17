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17 Ağustos 2018 14:37

Erciş’in ulaşım sorunları masaya yatırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi, kentin en büyük ilçelerinden biri olan Erciş’in ulaşım sorununu çözmek için düğmeye bastı.

Erciş’in ulaşım sorunları masaya yatırıldı

17 Ağustos 2018 14:37


Ulaşımdan sosyal yardımlara, çevreden kültüre birçok konuda önemli çalışmalara imza atan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin önemli sorunlarına da çareler arıyor. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer ve Ulaşım Daire Başkanı Kemal Mescioğlu, 173 bin 71 nüfuslu Erciş ilçesine giderek ulaşım sıkıntılarıyla ilgili incelemelerde bulundu. İlçenin en büyük sorunu olan ulaşım sorununu esnaf ve vatandaşlardan dinleyen Genel Sekreter Yardımcısı Tamer, Erciş Şoförler Odası Başkanı Hüsamettin Çelik’i de ziyaret etti. Yapılan ziyaretin ardından Tamer ve Çelik, ilgili daire başkanları ve ulaşım kooperatiflerinin başkanlarıyla ilçede bulunan otobüs, minibüs, taksi durakları ve ulaşım hattının geçtiği alanları gezdi. Şoför esnafı ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Tamer, yapılması gerekenler için de Büyükşehir Belediyesi ekiplerine talimat verdi.


Erciş’in ulaşım sorunlarını yerinde çözmek için ilçeyi ziyaret ettiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı Fazıl Tamer, Büyükşehir Belediyesi olarak önceliklerinin insan yaşamını kolaylaştırmak olduğunu belirtti.


Ulaşımda ilçenin yıllar boyu yalnız bırakıldığını ifade eden Tamer, konuşmasını şöyle sürdürdü:


“Büyükşehir Belediyesi son iki yılda ulaşımda çok önemli işler yaptı. Merkez dışında ilçelerde de ulaşım sıkıntılarını yerinde inceleyip çözüyoruz. Erciş ilçesinin en büyük sorunlarından biri ulaşım sorunudur. Ne yazık ki bu sorunu çözmek için bugüne kadar hiçbir çalışma yapılmamış. Biz göreve geldiğimiz günden buyana Erciş’in sorunlarını çözmek için büyük gayret içindeyiz. Bugünde ulaşım sorunlarını çözmek için ekip olarak Erciş’teyiz. Esnafımızı ve şoförlerimizi dinledik. Gerekli çalışmalar için düğmeye bastık. İnşallah kısa vadede sıkıntıları gidereceğiz.”


İlçedeki Büyükşehir Belediyesi yatırımlarını da denetleyen Tamer, yapımı devam eden itfaiye binasını gezerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.




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