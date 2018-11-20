Erciş'in yolları yenilendi

Van Büyükşehir Belediyesi, Erciş'teki ana caddelerle birlikte birçok kırsal mahalle yolunu yeniledi. İki etap şeklinde yürütülen yaklaşık 45 kilometrelik yol ve asfalt çalışmalarının yüzde 85'i tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ilçelere yönelik yol ve asfalt çalışmalarını bir bir tamamlıyor. Bu kapsamda Erciş ilçe merkezinde bulunan Kışla Caddesi, Petrol Caddesi, Yatılı Okul Caddesi ve Çınarlı-Gölağzı Yolu ile kırsalda bulunan Örene, Derimevi, Koçköprü, Topraklı ve Kocapınar mahalle yolları sıcak asfaltla kaplanarak vatandaşın hizmetine açıldı. Alkanat Caddesi ile Ortayayla Mahallesi grup yolunda ise çalışmaların tamamlanmak üzere olduğu kaydedildi.

Yapılan yolların altyapı ve asfalt kalitesiyle uluslararası standartlarda olduğunu belirten Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanı Serdar Tarhan, kent merkezinde olduğu gibi ilçelerde de kaliteli bir çalışma ortaya koyduklarını söyledi. İlçedeki çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Tarhan, “İlimizin nüfus bakımından en kalabalık yerleşim yeri olan Erciş ilçemizde valimizin de talimatlarıyla 2018 yılında ciddi yol ve asfalt yatırımları yaptık. İlçe merkezi ve kırsal mahalleler olmak üzere 2 kısım şeklinde yaptığımız çalışmalarda son aşamaya geldik. 1. kısımda yaptığımız 5 ana caddemizden 1 kilometrelik Alkanat Caddemiz hariç diğerleri tamamlandı. Burada sadece asfalt çalışması yapmadık. Aynı zamanda altyapı, drenaj hattı ve yaya yolu gibi çalışmaları da bizler yaptık. Kırsal mahallerimize gelince yaklaşık 20 kilometrelik 5 kırsal mahalle yolumuz tamamlandı. Burada ise sadece Ortayayla Mahallesi grup yolumuz kaldı. Bunu da inşallah sezon bitmeden tamamlamayı hedefliyoruz. İlçe genelinde yaptığımız 45 kilometrelik yol ve asfalt çalışmamızın yüzde 85'i tamamlandı. Geri kalan kısmında ise çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.