İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ercişli gençler 5 madalyayla ilçeye döndü

Van’ın Erciş Gençlik Spor Kulübü sporcuları, Antalya’da düzenlenen EMF Muay Thai Açık Kupasından 5 madalyayla döndü.

Van'ın Erciş Gençlik Spor Kulübü sporcuları, Antalya'da düzenlenen EMF Muay Thai Açık Kupasından 5 madalyayla döndü.


Müsabakalar sonunda sporculardan Kubilay Tarhan ve Hayrullah Denizci altın, Yunus Turan ve Azat Basooğlu gümüş, Muhammed İslamoğlu ise bronz madalya kazandı. Sporcular ilçeye dönüşlerinde büyük sevinçle karşılandı.


Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, sporcularla bir araya gelerek başarılarından ötürü tebrik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.