Ercişli gençler 5 madalyayla ilçeye döndü

Van'ın Erciş Gençlik Spor Kulübü sporcuları, Antalya'da düzenlenen EMF Muay Thai Açık Kupasından 5 madalyayla döndü.

Müsabakalar sonunda sporculardan Kubilay Tarhan ve Hayrullah Denizci altın, Yunus Turan ve Azat Basooğlu gümüş, Muhammed İslamoğlu ise bronz madalya kazandı. Sporcular ilçeye dönüşlerinde büyük sevinçle karşılandı.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, sporcularla bir araya gelerek başarılarından ötürü tebrik etti.