Ercişli İş İnsanı Halis Bahçe’den krize rağmen yatırım atağı

Camikebir Mahallesi Gazi Sokak’ta 20 bin 500 metrekare alan üzerine yapılan inşaatın temeline harcı Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar bıraktı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende açılış konuşmasını yapan Ercişli İş İnsanı Halis Bahçe krize rağmen yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti. Büyüyen ve gelişen Erciş’te konut ihtiyacının her geçen gün arttığına da dikkat çeken Bahçe, ‘’Malumunuz 2011 Erciş Depremi sonrasında ilçemizde konut alanında ihtiyaç gözlenmektedir. Ercişli bir iş adamı olarak arz talep dengesi paralelinde ilçemizin kalkınması gelişmesi adına ‘Halis Bahçe Şehir Yaşam Konutları ‘’ismiyle 5 bloktan oluşan ve içinde kapalı otopark, eğlence ve dinlenme alanlarının da olduğu 100 dairelik bir yatırımı ilçemize kazandırmanın onurunu yaşıyorum. Allah nasip ederse bu projelerimizin devamı da gelecektir. Diyorlar ki, efendim ülkede kriz var. Bu ve benzeri yüzlerce kriz olsa da bizler ülkemize, ilçemize yatırım yapacağız. Bu memleketi hep birlikte kalkındıracağız’’ dedi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ise konuşmasında iş insanı Halis Bahçe’yi yaptığı yatırımdan ötürü tebrik ederek, ‘’Cumhurbaşkanımızın talimat ve yakından takipleriyle bizler devlet olarak, belediye olarak Erciş’te elimizden geldiğince bir yenileme faaliyeti içerisinde bulunmaktayız. Buna muhakkak suretle yerli sermayemizin, iş adamlarımızın, sanayicimizin, esnafımızın katkıda bulunması gerekiyor. Bu açılışılar bir yandan iş adamlarımızın bizim bu yenilenmeye, kalkınmaya eşlik etmesinin göstergesi, bir yandan da Erciş’te yeniden yaşanan umutların, geleceğe güvenin aynı zamanda sembolleridir. Halis bey biraz önce mükemmel bir şekilde ifade ettiler. Ülkede kriz var diye hiç birimiz geri durmayacağız. Bir vatanımız, bir ülkemiz, bir devletimiz var. Bu millet, bu memleket çok kriz gördü, çok sıkıntı gördü, çok savaş gördü, çok hain gördü, çok düşman gördü ama Allah’a şükür dün olduğu gibi bugün de, anlının akıyla bu işin içerisinden çıkacaktır. Tabi savaşlar daima kanla yapılmaz, cephelerde yapılmaz. Savaşlar ekonomiyle, psikolojiyle, sosyolojiyle olur. Anlaşılan o ki, bizim bu savaşı milletçe başka yöntemlerle hal etmemiz lazım. Nedir bu yöntemler, işte kalkınmadan, yatırımdan, istihdamdan geri durmama. Kendini bu memleketin sahibi olarak görmektir. Kendini bu geminin bir parçası olarak görmektir. Ve elindeki bütün ekonomik imkanları Cumhurbaşkanımızın, devletimizin çizdiği çizgi doğrultusunda bu savaştan çıkabilme uğuruna kullanmalıdır. Biraz önce içeride konutların animasyonunu izledik. Gerçekten modern anlamda insanların rahatça yaşayabileceği harika bir site oluşturuyor Halis Bey. Kendisini yürekten kutluyorum’’ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, dualar ve kurban kesimi eşliğinde Kaymakam Yaşar ve davetliler inşaat alınana geçerek konutların yapımına harç bırakırken, konutların yapımında 100 kişinin istihdam edildiği ve inşaata 25 milyon TL’lik paranın harcanacağı kaydedildi.