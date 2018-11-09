Ercişli muhtarlardan VASKİ'ye teşekkür

Van'ın Erciş ilçesindeki mahalle muhtarları, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi (VASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Geçtiğimiz hafta büyük su kesintisine neden olan arızayı onararak yeniden su veren VASKİ ekipleri büyük takdir gördü. Yaklaşık 6 kilometrelik su hattının yenilenmesi ile Yeşilova, Çelebibbağı ve Örene mahalleleri yeniden suya kavuşturuldu. Konu ile alakalı memnuniyetlerini dile getiren Yeşilova Mahalle Muhtarı Maksut Tuz, Çelebibağı Mahalle Muhtarı Osman Denizci ve Örene Mahalle Muhtarı Sıddık Kaya, VASKİ ekiplerinin gece gündüz çalışarak 15 günde 6 kilometrelik hattı baştan sona yenilediğini söylediler. Muhtarlar, “VASKİ ekipleri büyük bir başarıya imza attılar. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan başta VASKİ Genel Müdürü olmak üzere tüm ekiplere fedakârca çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. Biz hem Van Büyükşehir Belediyesinin hem de VASKİ'nin çalışmalarını takdir ediyoruz. Hizmet yapanlar ve hizmette adil davrananlara minnet borçluyuz” dediler.

Geçen ay Erciş'te meydana gelen büyük ölçekli su arızası sonrası VASKİ ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürerek; Çelebibağı ve Yeşilova mahallerinde yaşayan yaklaşık 35 bin kişiyi etkileyen su arızasını kısa sürede gidermişti.

(MSA-Y)

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