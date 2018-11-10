Erciş'te 10 Kasım Atatürk'ü anma programı

yıldönümünde Van'ın Erciş ilçesinde de düzenlenen programla anıldı.

Kaymakamlık bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk bırakmayla başlayan program, saat 09.05'te ilçede siren sesleri eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Anma programına daha sonra Erciş Kaymakamlığı Çok Amaçlı Salonunda Erciş Atatürk Anadolu Lisesi tarafından tertiplenen programla devam edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından Erciş 108. Topçu Alay Komutanlığında görevli Topçu Yarbay Barış Özbay tarafından ‘Atatürk'ün askeri kişiliği' anlatıldı. Programı ‘Atatürk' konulu videonun izlenmesi, öğrencilerin şiir okunması takip etti. Atatürk'ün ‘Mektup' isimli eserinin okunmasının ardından, yine öğrencilerden oluşan koru tarafından Atatürk'ün sevdiği türküler seslendirildi. 10 Kasım Atatürk'ü anma konulu yarışmada dereceye giren öğrencilere ödül verilmesinin ardından program sona erdi.

Her iki programa Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, kamu kurum amirleri, siyasi parti, oda ve STK temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.