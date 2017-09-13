Erciş’te 112 acil sağlık istasyonu ve aile sağlık merkezi açıldı

Ergün Yanmaz’ın katılımıyla ilçede 112 acil sağlık istasyonu ve aile sağlık merkezinin açılışı yapıldı.

Erciş Kaymakamlığı 8 Nolu Aile Sağlık Merkezi ve 4 Nolu 112 Acil Sağlık İstasyonu açılışında konuşan Sağlık Müdürü Dr. Ergün Yanmaz, hastane öncesi acil sağlık hizmetlerini önemsediklerini söyledi. Yanmaz, "112 acil sağlık istasyonlarımızı hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde çok önemsiyoruz. Vatandaşlarımıza en kısa sürede en etkili şekilde hizmet vermek amacındayız. Erciş’te 112 acil sağlık istasyon sayımız 4’e ulaştı. Sağlık personeli ile 24 saat hizmet vermekteyiz” dedi.

Yanmaz, ilçede ayrıca aile sağlık merkezinin de açıldığını belirterek, “Sağlık hizmetlerinde ilk koruma kademesi olan aile sağlığı merkezleri, aile hekimliği uygulaması ile daha da önemli hale geldi. İnsanların sağlığı yerindeyken de yararlanılması gerekmektedir. Tüm hizmetler; insanların daha huzurlu, sağlıklı ve mutlu yaşamaları içindir. Bugün açılışı yapılan 8 Nolu Aile Sağlığı Merkezi’nin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından Ergün Yanmaz’ın katılımıyla 112 acil sağlık istasyonu ve aile sağlık merkezinin açılışı yapıldı.