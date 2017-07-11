Erciş’te 15 Temmuz şehitleri için mevlit

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kara Yusuf Paşa Camisi’nde şehitler için ikindi namazı sonrası mevlit programı düzenlendi. Erciş Belediyesi tarafından düzenlenen mevlit programına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Erciş Müftü Vekili Fuat Baran, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Acar, Erciş İlçe Emniyet Müdürü Can Candaş, kamu kurum amirleri, güvenlik görevlileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.