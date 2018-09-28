Erciş'te ‘15 Temmuz Şehitlerini Anma ve Demokrasi Zaferi' etkinliği

Van'ın Erciş Cumhuriyet Ortaokulu tarafından ‘15 Temmuz Şehitlerinin Anma ve Demokrasi Zaferi' isimli bir etkinlik düzenlendi.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, Şube Müdürü Kurbani Özdaş, kurum amirleri, Ercişli Şehit Özel Hareket Polis Memuru Halil Hamuryen'in kardeşleri Celal ve Bilal Hamuryen, şehit yakınları, gaziler, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Erciş Cumhuriyet Ortaokulu Müdürü Tarkan Elbir yaptı. Elbir, “15 Temmuz alçak FETÖ örgütünün kalkışması; milletimizin devletini hiçbir zaman hiçbir güce teslim etmeyeceğinin bir göstergesi ve karşılığı olarak Türk tarihine yazılmıştır. O yüzden Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi, ‘Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' ve bir daha da 15 Temmuz'lar yaşatmasın'' dedi.

Öğrencilerin 15 Temmuz'a özgü şiirlerini okunmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz gecesi yaptığı konuşma davetlilere banttan dinletildi. Ömer Halis Demir ile Ercişli Şehit Özel Hareket Polis Memuru Halil Hamuryen'in de şiirlerle anıldığı etkinlik sonunda 30 adet beyaz güvercin, öğrenciler tarafından gökyüzüne bırakıldı.

Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ise, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz ruhunun tüm öğrencilere bir nakış gibi işlenmesi gerektiğini belirterek, “Bu vatan kolayca kazanılmadı. Bu vatanına her karış ve noktasında şehitlerimizin kanı var. Biz bu vatanı hiçbir kimseye bırakmadık, bundan sonra da asla ve asla bırakmayacağız. Bunu herkesin bilmesini istiyoruz. Bu vatanı bölmeye çalışan hain terör örgütlerine, hain devletlere, haince emelleri olan herkese burada sizin huzurunuzda, sizin adınıza sesleniyorum. 15 Temmuz sadece bu ülkede meşru hükümeti yıkma teşebbüsü değildi. Bu ülkeyi, bu vatanı yıkma ve parçalama müdahalesiydi. Bizim Suriye ve Irak gibi olmamızı istiyorlardı. Ama bunu başaramadılar, başaramayacaklar. Çünkü büyük bir liderimiz var. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde halkımız var. Canını tankın önüne atabilecek yiğit evlatlarımız var. 15 Temmuz gecesi 249 şehit verdik. Ömer Halis Demir gibi yiğitleri şehit verdik. Ercişli polisimiz Halil Hamuryen kardeşimizi şehit verdik? Niçin şehit verdik, onu anlamamız lazım. Bu yiğitler neden şehit oldu? Bunları şu genç dimağlarımıza, gençlerimize, çocuklarımıza anlatmamız lazım. Bu ülkenin her karışının inşallah halkımız ve milletimiz ile birlikte hiç kimseye bırakmayacağız. Bunun da böyle bilinmesini istiyorum'' şeklinde konuştu.