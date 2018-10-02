Erciş'te 17 bin 772 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Erciş ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 17 bin 772 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerince Ağrı-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bazı araçlar durduruldu. Farklı tarihlerde yapılan aramalarda toplamda 17 bin 772 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olaylarla ilgisi olduğu tespit edilerek gözaltına alınan T.Y., E.B., N.T., M.Y. ve M.B. isimli şahıslardan M.Y. ve M.B. cumhuriyet savcılığınca serbest, T.Y., E.B. ve N.T. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.