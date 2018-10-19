Erciş'te 19 Ekim Muhtarlar Günü

Van'ın Erciş ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle bir tören düzenlendi.

Erciş Kaymakamlığı önünde yapılan törene, protokol üyeleri ile muhtarlar katıldı. İlçenin en genç muhtarı Veli Doğu tarafından Atatürk büstüne çelenk sunumunun ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Erciş Latifiye Mahalle Muhtarı Veli Doğu yaptı. 19 Ekim tarihinin Muhtarlar Günü olarak ilan edildiğini belirten Doğu, "Bugünü bizlere özel kılıp, bizleri onure eden Cumhurbaşkanımıza, devlet büyüklerimize şükranlarımı arz ediyoruz. Muhtarlık müessesesi, ülkemizdeki yerel demokrasinin en köklü kurumu olarak 1829 yılından bugüne faaliyetlerini sürdürmektedir. Geçmişten bugüne biz muhtarlar olarak, bir yandan köy ve mahalle sakinlerimizin devlet kurumlarıyla olan ilişkilerinde bazen uygulayıcı, bazen de aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmekteyiz” dedi.

AK Parti iktidarının muhtarlık makamına hak ettiği değeri verdiğini ifade eden Doğu, “Bu dönemde muhtarlarımızın ekonomik durumu düzeltilmiş, Muhtarlar Günü ilan edilmiştir. Bu vesileyle görevi başında bu millete hizmet için şehit düşen başta Latifiye Mahallesi Muhtarı babam Mehmet Şefik Doğu olmak üzere, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, kıymetli muhtarlarımızın gününü en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.