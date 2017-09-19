Erciş’te 19 Eylül Gaziler Günü

Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve öneminin belirten konuşma yapıldı. Ardından 108. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen programda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebelerde kullandığı bazı savunma ve taarruz araçlarının tanıtımı yapıldı. Tanıtım sonrası gaziler onuruna verilen öğle yemeğinin ardından, etkinlikler sona erdi.

19 Eylül Gaziler Günü kutlama programlarına İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Erciş Belediye Başkan Yardımcısı Murat Hoş, kamu, kurum ve daire amirleri, askeri erkan, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.