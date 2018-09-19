Erciş'te 19 Eylül Gaziler Günü

Van'ın Erciş ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk Anıtına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba tarafından çelenk sunumu yapıldı. Ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, 108. Topçu Alay Komutanlığından bir subay tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziler Günü mesajı ile günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirildi.

108. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen programda ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebelerde kullandığı bazı savunma ve taarruz araçlarının tanıtımı yapıldı. Tanıtım sonrası gaziler onuruna verilen öğle yemeğinin ardından, program sona erdi.

19 Eylül Gaziler Günü kutlama programlarına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Ak Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP Erciş İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi, kamu, kurum ve daire amirleri, askeri erkan, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.