İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erciş'te 19 Eylül Gaziler Günü

Van’ın Erciş ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Van'ın Erciş ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.


Kaymakamlık binası önünde bulunan Atatürk Anıtına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba tarafından çelenk sunumu yapıldı. Ardından, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda, 108. Topçu Alay Komutanlığından bir subay tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Gaziler Günü mesajı ile günün anlam ve önemini belirten bir konuşma gerçekleştirildi.


108. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen programda ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin muharebelerde kullandığı bazı savunma ve taarruz araçlarının tanıtımı yapıldı. Tanıtım sonrası gaziler onuruna verilen öğle yemeğinin ardından, program sona erdi.


19 Eylül Gaziler Günü kutlama programlarına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Garnizon Komutanı Albay Kamil Tumba, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Ak Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, MHP Erciş İlçe Başkanı Selahattin Şerbetçi, kamu, kurum ve daire amirleri, askeri erkan, gaziler, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.