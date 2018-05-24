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24 Mayıs 2018 13:36

Erciş’te 3 ton inci kefali balığı ele geçirildi

Van Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve jandarma komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3 ton kaçak avlanmış inci kefali balığı ele geçirildi.

Erciş’te 3 ton inci kefali balığı ele geçirildi

24 Mayıs 2018 13:36


Erciş İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri tarafından gündüz yapılan denetimlerde 10 metre ağ ve torbalara konulmuş 500 kilogram balığa el konuldu. Ekipler tarafından gece Çelebibağı Mahallesi Gölün Ağzı mevkiinde yapılan çalışmalar sonucunda ise bin 750 kilogram canlı olmak üzere toplam 2 bin 500 kilogram inci kefali balığı ele geçirildi. Canlı balıklar tekrar göle bırakılırken, 1 kişiye ise bin 322 TL idari para cezası kesildi.


Konu ile ilgili açıklama yapan Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İbrahim Görentaş, jandarma ekipleri ile birlikte denetimlerinin 7/24 devam ettiğini belirterek, “Dün gece Erciş İlçe Jandarma Bot Komutanlığı ile birlikte Çelebibağ bölgesi, Bendimahi Çayı Karahan bölgesi ve Deliçay civarında denetimler gerçekleştirildi. Personellerimiz, güvenlik güçlerimizle birlikte sürekli sahada denetimler yaparak kaçak avcılara göz açtırmamaktadırlar” dedi.




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