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30 Ağustos 2018 11:42

Erciş’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 96.

Erciş’te 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos 2018 11:42

yıl dönümü, tüm yurtta olduğu gibi Van’ın Erciş ilçesinde de kutlandı.


Kaymakamlık binası önünde yapılan törene, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Garnizon Komutanı Topçu Albay Kamil Tumba, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın, askeri erkan, kamu kurum amirleri, oda ve sivil toplum örgütü başkanları, gaziler, şehit aileleri ile vatandaşlar katıldı.


Atatürk büstüne çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos mesajının okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve öneminin belirtildiği tören, kaymakamlık makamında tebriklerin kabulü ile sona erdi.




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