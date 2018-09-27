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Erciş'te ‘4. Erciş Edebiyat Şöleni ve Kitap Günleri' etkinliği

Van’ın Erciş ilçesinde Hayal Bilgisi Dergisi tarafından bu yıl 4’üncü düzenlenen ‘Erciş Edebiyat Şöleni ve Kitap Günleri’ etkinliği başladı.

Van'ın Erciş ilçesinde Hayal Bilgisi Dergisi tarafından bu yıl 4'üncü düzenlenen ‘Erciş Edebiyat Şöleni ve Kitap Günleri' etkinliği başladı.


Vanyolu Caddesi üzerinde bulunan Tenzile İlk ve Ortaokulunun spor salonunda düzenlenen etkinliğinin açılış kurdelesini Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile protokol üyeleri kesti. Hayal Bilgisi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ayşe Ünsal ve Cihat Albayrak, etkinlikte yaptıkları açıklamada, geçen yıl 12 bin kişiyi ağırladıkları Erciş Edebiyat Şöleni ve Kitap Günlerine bu yıl 50 bin ziyaretçi beklediklerini belirtti.


Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ise, kitap okumanın önemine değindi. Hayal Bilgisi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ayşe Ünsal ve Cihat Albayrak'tan bilgi de alan Mehmetbeyoğlu, “Bu anlamlı çalışmanızdan ötürü sizleri tebrik ediyorum. Erciş özel bir yerdir. Suyu sert, ancak insanı da merttir. İlçemizi bu anlamda daha çok ön plana çıkartmamız lazım. Gelecek yıl için sizlere geniş kapsamlı destek sözü veriyorum'' dedi.


30 Eylül tarihine kadar açık olacak etkinliğe, ülke genelinden 20 yayın evi ve 32 yazar eserleriyle katılırken, kitapseverlerin de etkinliğe yoğun ilgi gösterdikleri gözlendi.

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