Erciş'te 48 bin öğrenci ders başı yaptı

Van'ın Erciş ilçesinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı 48 bin öğrencinin ders başı yapmasıyla başladı.

Kaymakamlık önündeki Atatürk büstüne çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Törenin ardından şube müdürleri ile birlikte Tenzile Ana, Karakoyunlu ve Sıtkı Kürüm ilk ve ortaokulunu ziyaret eden Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, bu yıl 9 yeni okulun daha ilçede hizmete açıldığını belirtti. Şimşek, "İlçe genelinde 48 bin öğrencimiz, 2 bin 800 öğretmen nezaretinde 229 okul ve kurumda ders başı yapmıştır. Devletimizin ücretsiz olarak gönderdiği 330 bin kitap ise öğrencilerimizin sıralarına konmuştur. Bu anlamda yeni eğitim ve öğretim yılının tüm öğretmen ve öğrencilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum'' dedi.