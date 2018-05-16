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16 Mayıs 2018 09:58

Erciş’te 6 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar neticesinde Erciş ilçesinde 6 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Erciş’te 6 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirildi

16 Mayıs 2018 09:58


Erciş ilçesi Yankıtepe Mahallesi’nde Pay Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile güvenlik korucularının yaptığı yol emniyet ve kontrol faaliyeti esnasında şüpheli bir araca “dur” ihtarı yapıldı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince yapılan takipte, araç içerisinde bulunan çuvallar atılmak suretiyle kaçmaya devam etmiş. Kısa bir süre sonra yapılan takip neticesinde şüpheli araç durduruldu. Attığı çuvallar içerisinde yapılan kontrol ve arama neticesinde 6 bin 770 paket kaçak sigara ele geçirilirken, bir şüpheli ise gözaltına alındı.




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