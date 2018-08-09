Erciş’te aile eğlence merkezi törenle hizmete açıldı

Van Yolu Caddesi’nde bin 100 metre kare kapalı alanda faaliyet gösteren aile eğlence merkezi açılışına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Konya Kadınhanı Kaymakamı Ercan Çiçek, İşletme sahibi Özkan Akdağ, Erciş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İzzet Yağar, belediye başkan yardımcıları, kamu kurum amirleri ile çok sayıda davetli katıldı. Açılış konuşmasını yapan işletme sahibi Özkan Akdağ, doğup büyüdüğü memleketi Erciş’e böylesi büyük bir yatırım yapmaktaki amacının ticari kazançtan çok kentin gelişmesine bir nebzede olsa katkı sunmaya çalıştığını söyledi. Erciş’in hizmetlerin en güzeline layık olduğunu belirten Akdağ, "Aile eğlence merkezini açmakla birlikte ilk adımı da haliyle atmış bulunmaktayız. Amacımız daha fazla yatırım yaparak sosyal alanları biraz daha genişletip, Erciş’e yakışır hizmetleri kazandırmaktır. İlçeye hizmetlerimiz halkın beklentileri doğrultusunda bundan sonra da devam edecektir. Bizlerin bu mutlu gününde yanımızda olan herkese şükranlarımı sunuyorum’’ dedi.

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar ise, Erciş’e yapılacak hizmetlerin önemine vurgu yaptı. Kayyım görevinin kendisine tevdi edilmesi ile birlikte ilçenin çehresini değiştirmeye ilk günden itibaren devam ettiklerini anlatan Kaymakam Yaşar, "90’lı yıllarda gerek terör olaylarının yaşattığı bir takım sıkıntılar, gerek 2011 depreminin bir türlü toparlanamayan yıkıcı etkileri sonrasında 2014’te yönetimdeki bir takım değişikliklerden dolayı Erciş hakikaten ciddi bir şekilde gerileyen bir ilçe haline geldi. Hatta bırakın bir cazibe merkezi olmayı, sürekli ve kaliteli göç veren ilçe haline geldi. 2016 yılının Eylül ayında 674 sayılı KHK hükümleri gereğince hükümetimiz tarafından bizler Erciş’te kaymakamı iken, belediye başkan vekili olarak da atandık. Cumhurbaşkanımızın ve ilgili bütün Bakanlarımızın desteğini arkamızda hissederek çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Erciş inşallah sadece Ercişliye değil, civar il ve ilçelere hitap eden bir yer olacak. Hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın bu desteklerine paralel olarak işadamlarımızdan da aynı desteği ve hamleleri bekledik. İşte tam bu süreçte yaklaşık 6-7 ay önce Özkan Bey’le tanıştık. Kendisi bir Ercişli olarak ilçedeki değişime ve gelişime katkıda bulunmak istediğini söyledi. Ve bu işyerini açtı. Bu caddedeki mevcut işyerlerinin yaklaşık yüzde 10’u bizim kayyumluk dönemimizde açılan uluslararası firmalardır. Sahil yolu da öyle. Esnafımız yer kapmak istiyor’’ ifadelerinde bulundu.

"Erciş’in il olma talebi anasının ak sütü gibi helal bir taleptir”

Erciş’in artık terör korkusundan göç veren bir ilçe olmadığını belirten Kaymakam Yaşar, “Erciş artık göç alan bir ilçe haline gelmiştir. Öyle de olması gerekiyor. Son günlerde Erciş’in il olma sevdasının yeniden alevlendiğini görüyoruz. Anasının ak sütü gibi helal bir taleptir bu. Ve olacaktır da. Erciş eninde sonunda il olacaktır. Buna bir vatandaş, bir hemşehriniz olarak inanıyorum. Yakında olur, uzakta olur bilmiyorum ama olacaktır ve olmalıdır. Çünkü bir idareci olarak benim gözlemim, Erciş bir mülki idare birimi olarak kaymakamlıkla yönetilebilecek boyutlarını çoktan açmıştır. Muhakkak suretle bunun bir üst seviyeye geçmesi gerekmektedir. Bu bir siyasi bir takdirdir. Cumhurbaşkanımızın, Meclisimizin takdirindedir. Bizim bu konuda bir söz söyleme haddimiz olamaz. Ama naçizane bizim de kanaatimiz bu yöndedir. Bunun da bilinmesini istiyorum. Açılışını gerçekleştireceğimiz işletmenin iş adamımız Özkan Beye hayırlı uğurlu olsun diyor, bol kazançlar diliyorum’’ şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından eğlence merkezinin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.