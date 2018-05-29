Erciş’te ‘Ay Yıldızlı’ kütüphane sayısı 8’e çıktı

‘Ay Yıldızlı’ kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Yeni kütüphanenin açılışı Beyazıt İlk ve Ortaokulunda yapıldı. Ay yıldızlı formu ile dikkat çeken kütüphanenin açılışına Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, 108. Topçu Alay Komutanı Kamil Tumba, Erciş Adalet Komisyonu ve Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İsmail Geçeci, Erciş Emniyet Müdürü Can Candaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Açılış sonrası kısa bir konuşma yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Yaşar, şu ana kadar 50 normal, 8 ay yıldızlı kütüphane olmak üzere toplamda 58 kütüphaneyi hizmete açtıklarını belirterek, emeği geçenleri tebrik etti.