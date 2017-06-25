Erciş’te bayramlaşma

Program, kaymakamlık binasında İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar’ın protokol üyeleri ile vatandaşların bayramını tebrik etmesiyle başladı. Buradaki bayramlaşmanın ardından Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Erciş İlçe Jandarma Komutanlığına geçilerek polis ve askerlerin bayramı tebrik edildi. Protokol üyeleri, daha sonra Ulupamir Mahallesi’nde şehit ailesi ziyareti gerçekleştirildi. Ziyarette 27 Nisan 2017 tarihinde ilçeye bağlı Doluca Mahallesi kırsalında PKK’lı teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan güvenlik korucusu Nazım Taşkent’in ailesi ile saldırıda yaralanan güvenlik korucuları ziyaret edildi.

Ziyaretlere Kaymakam Yaşar’ın eşi Fatma Tutkun Yaşar da eşlik etti. Ulupamir dönüşü Altındere Jandarma Karakoluna gerçekleştirilen bayram ziyaretinin ardından, Ramazan Bayramı kutlama programı sona erdi.