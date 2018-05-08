Erciş’te ‘Bicek Çıkartma’ oyunu yeniden canlandırıldı

Sosyal medya aracılığıyla ulaştığı arkadaşlarını bahçe ortamında bir araya getiren Hacer Öztürk Dindaroğlu, amacının unutulan bu kültürü yeniden genç nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Erciş’in en önemli geleneklerinden biri olan, özellikle genç kızların ilkbahar mevsimde hazırlık yapıp neşe içinde oynadığı bu oyunun geçmişinin uzun yıllara dayandığını belirten Hacer Öztürk Dindaroğlu, ‘Bicek Çıkartma’ oyununun Orta Asya’dan günümüze kadar gelen bir gelenek olduğunu söyledi. İlçede yarım asır önce oynanan bu oyunun yeniden hatırlanmasını ise kültürel zenginlik olarak değerlendiren Hacer Öztürk Dindaroğlu, “Uzun yıllardır İstanbul’da ikamet ediyordum. Ancak, memleketim Erciş’e geri döndüm. İlçemin kültür ve geleneklerine özlem duyuyordum. Bicek Çıkartma geleneğini yeniden canlandırmak için birkaç hanım arkadaşımla görüşüp, hazırlıklara başladım. Katılımın çok olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Amacım, unutulan bu geleneğimizi genç nesillere aktarmaktır’’ dedi.

Bicek Çıkartma oyunu hakkında bilgi de aktaran Hacer Öztürk Dindaroğlu, “Öncesinde doğada bulunan çiçek çeşitlerinden bir demet yaptık. Bahçede semaverlerimizi kaynattık, çayımızı demledik. Bayanlar olarak kendi aramızda bir süre Erciş türküleri eşliğinde halay çektikten sonra çiçeklerle bezeli kap içerisine bayanlar niyet tutarak düğme, yüzük, küpe, çengelli iğne gibi kendilerine ait eşyaları bıraktı. Ardından, annesinin ilk kız çocuğu olan küçük kızımızı temsili gelin yaptık. Gelin kız, çiçek demetiyle kapatılmış kap içinde bulunan eşyaları maniler eşliğinde rastgele çıkarttı. Niyetler genellikle evlilik üzerine tutulurken, söylenen manilerde ise sevgi, hasret, gurbet, şikayet, sitem ve övgü gibi konular işlenmektedir’’ şeklinde konuştu.

Davetliler arasında bulunan 67 yaşındaki nine ise, çocukluğunda yaşadığı bu anı yeniden yaşamak için alana geldiğini belirterek, “Eskiden annelerimiz, teyzelerimiz bizlerin elinden tutarak Bicek Çıkartmaya götürürlerdi. Günlerimiz çok güzel geçerdi. O anı yeniden yaşamak için buraya geldim’’ dedi.

Genç bir kız da, ilk kez gördüğü manzara karşısında hayli şaşkınlık yaşadığını belirterek, “Ninelerimizin, annelerimiz yaptığı bu geleneği bizler yeni öğrendik. Bizler de bu geleneği sonraki nesillere ulaştırmak için geleneğimizi yaşatacağız’’ diye konuştu.

Bicek Çıkartma oyununa katılan kadınlar, daha sonra kendi aralarında söyledikleri maniler ve türküler eşliğinde geç saatlere kadar doyasıya eğlendiler.