Diğer
Kategoriler
28 Şubat 2018 10:50

Erciş’te bir minibüste 7 bin 795 paket kaça sigara ele geçirildi

Van’ın Erciş ilçesinde polis ekipleri, şüphelendikleri bir minibüste yaptıkları aramada 7 bin 795 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Erciş’te bir minibüste 7 bin 795 paket kaça sigara ele geçirildi

28 Şubat 2018 10:50


Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında PKK/KCK/YPG terör örgütlerinin finansman kaynağı olan gümrük kaçağı sigara ile mücadele kapsamında şahısların ve gümrük kaçağı sigaraların yakalanmasına yönelik Van-Ağrı karayolunda yapılan yol kontrolleri esnasında durumundan şüphelendikleri bir minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada yurda yasadışı yollardan sokulan 7 bin 795 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken, adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER VAN HABERLERİ
VAN HAVA DURUMU
7
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    7°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    8°C
  • Cumartesi
    Karla Karışık Yağmurlu
    8°C
  • Pazar
    Karla Karışık Yağmurlu
    7°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç