Erciş’te bir minibüste 7 bin 795 paket kaça sigara ele geçirildi

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında PKK/KCK/YPG terör örgütlerinin finansman kaynağı olan gümrük kaçağı sigara ile mücadele kapsamında şahısların ve gümrük kaçağı sigaraların yakalanmasına yönelik Van-Ağrı karayolunda yapılan yol kontrolleri esnasında durumundan şüphelendikleri bir minibüste arama yapıldı. Yapılan aramada yurda yasadışı yollardan sokulan 7 bin 795 paket gümrük kaçağı bandrolsüz sigara ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şahıs gözaltına alınırken, adli işlemlerin devam ettiği belirtildi.