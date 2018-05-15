Erciş’te “Biz De Varız” etkinliği

Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi, İlçe Toplum Sağlığı Merkezi, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, özel rehabilitasyon merkezleri, Erciş Bedensel Engelliler Derneği ile ilçede bulunan özel eğitim sınıflarının işbirliğiyle “Biz de Varız” etkinliği düzenlendi. Özel Eğitim Öğretmeni Levent Albayrak’ın koordinesinde yapılan etkinlik kapsamında, Erciş Devlet Hastanesi önünden kaymakamlığa kadar özel eğitim öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerinden oluşan katılımcılar, farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Etkinliğe cadde üzerindeki esnaflar da çeşitli hediyelerle engelli vatandaşları sevindirdi.

Yürüyüşün ardından, Erciş Sahil Yolunda yapılan etkinlikte ise, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, kurum amirleri, engelliler, öğrenciler, aileler ve personelin katılımıyla toplumsal duyarlılık oluşturularak çeşitli sloganlar eşliğinde engelsiz koşu gerçekleştirildi.

Sahil Yolu Deniz Feneri alanında son bulan koşunun ardından, tüm katılımcılara Erciş Belediyesi tarafından yemek ikramı yapıldı. Alana kurulan müzik sistemi ile engelli vatandaşlar ve aileleri gönüllerince eğlendi.