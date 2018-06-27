Erciş’te caddeler çiçek açtı

Erciş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde İŞKUR bünyesinde çalışan kursiyerler tarafından üretimi gerçekleştirilen petunya ve kadife türünde 80 bin adet çiçek caddeleri süslemeye başladı. Yaklaşık bir ay önce Park ve Bahçeler Müdürlüğü seralarında üretilen çiçekler ilçenin muhtelif yerlerindeki cadde, kaldırım, refüj ve park alanlarına dikilmeye başlandı. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Mehmet Şirin Yaşar mavi ve yeşilin şehri Erciş’e hizmet etmek için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüklerini söyledi. Bu kapsamda belediye seralarında yetiştirilen petunya ve kadife türünde 80 bin adet çiçeğin ilçenin muhtelif yerlerindeki cadde, kaldırım, refüj ve park alanlarına dikilmeye başlandığını belirterek Erciş’i Doğunun parlayan yıldızı haline getirmeye devam ettiklerini belirtti.