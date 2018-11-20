Erciş'te ‘Çocuk Koruma Koordinasyon Kurulu' toplantısı

Van'ın Erciş ilçesinde 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre verilen koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının uygulanmasına yönelik koordinasyonun sağlanması amacıyla toplantı düzenlendi.

Kaymakamlık binasında gerçekleşen toplantıya İlçe Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu, Erciş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü Sinan Zortul ile ilçedeki bazı kurum ve daire amirleri katıldı. Toplantıda, Erciş'te çocuk gelinler ve erken yaşta evlilik, 5395 sayılı Kanun kapsamında danışmanlık tedbiri uygulanan çocuklar, sokakta çalıştırılan ve dilendirilen çocuklar, suça sürüklenen çocuklar, sosyal ve ekonomik destek alan çocuklar, eğitim ve öğretime kazandırılan çocuklar ile Suriyeli çocuklar konusu ele alındı.