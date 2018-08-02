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02 Ağustos 2018 12:01

Erciş’te çocuklar artık doyasıya eğlenebilecek

Van’ın Erciş ilçesinde FLY LAND isimli çocuk eğlence merkezinde hazırlıklar tamamlandı.

Erciş’te çocuklar artık doyasıya eğlenebilecek

02 Ağustos 2018 12:01

Önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılacak olan eğlence merkezinde artık çocuklar gönüllerince doyasıya eğlenebilecek.


Van Yolu Caddesinde bin 100 metre kare kapalı alanda faaliyet gösteren çocuk eğelence merkezine gösterilen ilgi şimdiden işletme sahibi Özkan Akdağ’ın yüzünü güldürdü. Doğup büyüdüğü memleketi Erciş’e, böylesi büyük bir yatırım yapmaktaki amacının ticari kazançtan çok kentin gelişmesine bir nebzede olsa katkı sunmaya çalıştığını belirten İş İnsanı Özkan Akdağ, Erciş’in hizmetlerin en güzeline layık olduğunu söyledi. Yıllarca Azerbaycan’ın Başkenti Bakü’de binlerce insanın çalıştığı çok büyük bir holdingde CEO’luk yaptığını da anlatan Akdağ, "Uzun yıllar edindiğim birikimi artık doğup büyüdüğüm Erciş’te faydalı bir şekilde kullanmak istiyorum. Çocuk eğlence merkezini açmakla birlikte ilk adımı da haliyle atmış bulunmaktayız. Amacımız daha fazla yatırım yaparak sosyal alanları biraz daha genişletip, Erciş’e yakışır hizmetleri kazandırmaktır. Buraya açtığımız çocuk eğlence merkezinde fiyatlar, farklı il ve ilçelerdeki diğer oyun merkezlerine oranla çok altındadır. Eğlence merkezimiz 24 saat kamera ile gözlenen ve güvenlik önlemlerinin tam anlamıyla alındığı bir mekandır. Çocukları ve ailelerini mutlu görmek bizi de son derece mutlu ve huzurlu etmektedir. Alternatifin çok olduğu oyun parklarımızın bir bölümünde ise çocuklar için ayrıca doğum günü partileri düzenlenmekteyiz. Merkezimizde ailelerin dinleneceği ve hizmet alacağı alanlarda mevcuttur. Çok yakın zamanda resmi açılışını yapılacağımız çocuk eğlence merkezimiz bölgeye hitap edecek konumdadır’’ dedi.




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