Erciş'te ‘diş protez' hizmeti

Van Sağlık Müdürlüğüne bağlı Erciş Devlet Hastanesinde 1 Ağustos'tan itibaren diş protez hizmeti verilmeye başlandı.

Erciş halkının yıllardır beklediği diş protez hizmeti, hastanenin diş polikliniğinde verilmeye başlandı. Diş çekimi, kanal tedavisi, estetik dolgu ve detertraj (diş taşı temizliği) işlemlerinin yanı sıra diş protez hizmeti kapsamında hastaların sabit (kron ve köprü) ve hareketli (bölümlü ve tam) protez tedavi ihtiyaçları da yaklaşık bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlanacağı belirtildi.

Konu hakkında açıklamada bulunan Van İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Nevzat Akdoğan; ağız sağlığının mutlu bir hayatın önemli bir parçası olduğunu belirterek, “Mutlu insanların olduğu sağlıklı bir toplum için gün geçtikçe tüm ilçe hastanemize yeni hizmetler kazandırmaya devam ediyoruz. Erciş Devlet Hastanemizde mevcut olan diş polikliniğimizde halihazırda verilen hizmetlere ek olarak ağustos ayı itibariyle diş protez hizmetini de eklemiş olduk. Böylece hastalarımızın protez tedavisi için il merkezine ve farklı illere gitmelerinin önüne geçmiş olduk. Bundan sonra ki süreçte hastalarımızın sağlık memnuniyetlerini arttırabilmek, sağlık hizmetlerinden maksimum düzeyde faydalanabilmelerini sağlayabilmek ve sağlık hizmetleri için ilçe dışına gitmelerinin önüne geçmek adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.